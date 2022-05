Come racconta La Gazzetta dello Sport, la gara contro la Lazio di domani sera sarà l’ultima in casa con la maglia bianconera per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che però potrebbero non essere gli unici a lasciare la Signora a fine stagione. In bilico c’è anche Alvaro Morata: il prestito scadrà a giugno, per riscattarlo servirebbe un investimento da 35 milioni (dopo i 20 sborsati in queste due stagioni) e la Juventus non sembra intenzionata ad arrivare a tale cifra. Così la punta spagnola potrebbe finire al Barcellona, che si era già fatto avanti a gennaio.