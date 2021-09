"La vittoria di". Così Tuttosport esalta la scelta del tecnico delladi confermaretra i pali per la partita dicontro il, in cui il portiere polacco si è reso protagonista di una buona prestazione riscattandosi dagli errori di Udine e Napoli che hanno condizionato l'avvio di stagione dei bianconeri. Nonostante le critiche ricevute, l'estremo difensore ha ben protetto la porta riuscendo a mantenerla inviolata per tutti i 90 minuti, un'"impresa" che alla Juventus non riusciva dalla gara interna del 2 marzo scorso contro lo, finita 3-0.