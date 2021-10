La Juventus sta meditando il da farsi sul mercato, tra necessità di contenere le spese e al contempo di aumentare la qualità della propria rosa. Uno dei nodi fondamentali, conferma Calciomercato.com, è il riscatto di Alvaro Morata: 35 milioni di euro. Una cifra importante, in un contesto nel quale si sta pensando a prendere un centravanti puro come Dusan Vlahovic, per permettersi il quale serve risparmiare tanti soldi.