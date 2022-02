1









A gennaio sembrava destinato ad essere il primo dei partenti, ma alla fine a lasciare la Juve sono stati altri. Se il presente di Alvaro Morata è ancora in bianconero, il suo futuro è tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le condizioni tecniche - con un Dusan Vlahovic in più in campo - stanno portando le quotazioni dello spagnolo in netto rialzo. Quelle economiche, dall'altro lato, possono convincere i bianconeri ad acquistarlo a titolo definitivo, a patto che l'Atletico Madrid sia disposto a "collaborare". Di un riscatto a 35 milioni, infatti, non se ne può parlare a Torino, ma tutto cambierebbe se i colchoneros accettassero uno sconto: una prima proposta potrebbe vedere la Juve offrire 15 milioni, con bonus a salire fino a 20.

Il club spagnolo, però, dovrebbe acconsentire all'affare anche in un altro senso: non è escluso, infatti, che Simeone possa decidere di puntare sull'attuale numero 9 bianconero per il post Suarez, dovendo già affrontare il pagamento di Antoine Griezmann. L'ultima parola spetterà dunque all'Atletico. Ma l'idea di un (altro) addio alla Juve di Morata a fine stagione potrebbe davvero passare di moda.