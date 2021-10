"A differenza degli altri compagni attualmente in prestito, persi parla solo di diritto di riscatto. E se è vero che è stato lui il primo colpo della nuova Juve di Allegri con la decisione di rinnovare il prestito per altri 10 milioni dopo quelli versati per la scorsa stagione, se è vero che è stato sempre lui il titolare fisso nel ruolo di centravanti fino all'infortunio, è comunque altrettanto vero che è ancora lui a essere di nuovo messo in discussione. Per effettuare un colpo in attacco, difficilmente la Juve potrà permettersi anche di riscattare Morata per altri 35 milioni. Anche perché nel frattempo Dybala avrà rinnovato e non sarà messo in discussione tanto facilmente, di Chiesa e Kean si è già detto, mentre Kulusevski fa parte di tutta un'altra storia ugualmente da scrivere: lo svedese può finire sul mercato, decidere di non affondare il colpo con Morata fa parte di un ragionamento più immediato.Così calciomercato.com racconta la situazione mercato legata ad Alvaro Morata. E chiosa: "Mica facile insomma, la vera missione di Morata sarà iniziare la stagione senza pensare troppo a come andrà a finire. Ma forse, ci è abituato".