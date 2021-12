Come racconta La Gazzetta dello Sport, al momento sembra infatti molto difficile che la Juve possa continuare con Alvarocome prima punta anche nella prossima stagione. "Improbabile che tra nove mesi, al centro della Juve, ci sia ancora Alvaro Morata. La Juve può riscattare lo spagnolo per 35 milioni dall’Atletico Madrid e al momento la risposta sarebbe un cortese rifiuto: no, grazie. A Morata restano il girone di ritorno e la Champions, in cui ha già saputo essere decisivo, per invertire la storia", si legge sul quotidiano.