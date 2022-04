La Juventus vorrebbe riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La strada per trovare l'accordo però potrebbe essere in salita, una differenza tra offerta e richiesta. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport l'Arsenal avrebbe contattato il club spagnolo mostrando interesse per Alvaro. L'obiettivo primario del giocatore è comunque quello di restare in bianconero, c'è sicuramente però l'apprezzamento dai club di Premier League.