Arekpiù distante dalla Juve. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'attaccante polacco è un po' più lontano dal club bianconero. Il suo riscatto, fissato a 7 milioni, infatti non verrà esercitato, avendo la Juve la necessità di altri investimenti e un budget ridotto a disposizione dopo la penalizzazione e l'esclusione dalla Champions League. La Juve, avrebbe avuto ancora qualche ora per esercitare il proprio diritto, ma la decisione è stata presa. E ora la strada per tracciare un futuro con i colori bianconeri addosso sembra legata solo a un prestito. Si tratta.