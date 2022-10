Dopo un buon inizio, ci sarà anche un buon prosieguo. Salvo direzioni intraprese all'ultimo minuto, la Juventus è pronta a riscattare. L'attaccante polacco ha convinto tutti: allenatore, dirigenza, gruppo. Si è inserito in maniera perfetta e ha dato finora un contributo di livello importantissimo. Anche superiore a chi ha ricevuto un'investitura da campione assoluto.Come raccontato da Calciomercato.com,Condizioni da saldo quelle che la Juve ha strappato al Marsiglia, contatti già positivi con l'entourage che sembrano aver rassicurato il centravanti: per 7 milioni più 2 di bonus, potrebbe davvero essere riscattato. Anche in anticipo. Arek è arrivato negli ultimi giorni di mercato e si è subito mostrato estremamente funzionale al progetto.