Federico Chiesa sarà riscattato. Anche se la Juve non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Lo assicura Calciomercato.com, ricordando come una delle condizioni per l'obbligo di acquisto definitivo del classe 1997 dalla Fiorentina fosse proprio il piazzamento dei bianconeri in uno dei primi quattro posti della classifica di Serie A (le altre due non potranno verificarsi, essendo legate a obiettivi personali che il giocatore non potrà raggiungere a causa dell'infortunio). Comunque finirà la stagione della Juve, comunque, il diritto di riscattare l'esterno sarà sempre valido.

"E questa era e continua ad essere l'intenzione della dirigenza bianconera, che punta fortissimo sul protagonista di Euro2020, che di fatto sarà il primo acquisto della stagione 2022-23, con il rientro atteso in tempo per l'inizio del campionato" scrivono i colleghi di CM. "Giovane, forte e italiano. E chissà che questo nucleo non vada ad ampliarsi con calciatori entrati nel mirino della Vecchia Signora (Zaniolo, Raspadori) in vista della sessione estiva di calciomercato...".