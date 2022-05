Si è parlato anche di de Ligt, nell’incontro occorso a Torino tra il board bianconero e Rafaela Pimenta e Vincenzo Raiola. L’obiettivo della Juventus è quello di allungare la scadenza di contratto del centrale olandese, proponendo un rinnovo fino al 2026. Stesse cifre, ma una clausola rescissoria inferiore, rispetto agli attuali 125 milioni di euro: questa la strategia per convincere calciatore ed entourage.



Le trattative sul rinnovo, però, non sono certezza di un lungo futuro di de Ligt alla Juventus. Anzi, sul calciatore si sono accesi i riflettori della Premier League, come riporta calciomercato.com: “Dopo un corteggiamento infinito da parte del Barcellona, sul giocatore c'è da tempo il Chelsea al momento in stand by per il caos societario, ma con un difensore da prendere sul mercato in vista degli addii di Rudiger e Christensen; e ci sta pensando anche il Liverpool di Jurgen Klopp. L'olandese a Torino sta bene, ora non ha in testa di andare via ma non esclude un futuro lontano dall'Italia (e la richiesta di una clausola più bassa può essere un indizio). La Juve aspetta una risposta da De Ligt che valuta il rinnovo, ma occhio alle attenzioni dalla Premier League”.