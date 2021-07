Iniziare un campionato col contratto in scadenza a fine stagione non è mai il massimo. Questo è il messaggio lanciato da Sky Sport nello spiegare la situazione del rinnovo di Paulo Dybala: il giocatore vorrebbe rimanere in bianconero e diventare un giocatore fondamentale per il club, tuttaviaLa prossima settimana il procuratore della Joya Jorge Antun verrà in Italia dall'Argentina per dar via alle trattative e cercare di capire in via definitiva quanto margine c'è per trovare un accordo.