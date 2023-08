È notizia di qualche ora fa quella del rinnovo di Kenanche si è legato allafino al 2027. Massimiliano Allegri chiaramente crede nelle potenzialità dell'attaccante turco e gli ha permesso di avere a disposizione minuti sia contro l'Udinese che contro il Bologna in questa Serie A. Non solo Max però, il gioiellino di casa Juventus ha conquistato anche i tifosi che non hanno nascosto la loro gioia sui social. In gallery alcune tra le migliori reazioni.