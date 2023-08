Kenan Yildiz ha trovato l'accordo con la Juve per il rinnovo del contratto fino al 2027. Il club bianconero con questa mossa dimostra di puntare tanto sul talento classe 2005, che ha esordito in campionato contro l'Udinese ed è sceso in campo anche nell'ultimo match all'Allianz Stadium. Decisivo per il prolungamento del contratto è stata la scelta di Massimiliano Allegri, che prima lo ha portato in tournée negli Stati Uniti e poi l'ha subito fatto esordire ad inizio campionato, mostrando la stima e la considerazione che tutto l'ambiente ha per il giocatore.