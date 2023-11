Come racconta Gazzetta, i ragionamenti con l’agente diproseguono un po’ in presenza e un po’ a distanza. Il puzzle non è ancora concluso. Ma se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, le ultime tessere potrebbero incastrarsi tra Natale e i primi mesi del 2024. Non caso un nuovo vertice tra la Juventus e l’agente di Dusan è in programma tra il derby d’Italia contro l’Inter (26 novembre) e i primi di dicembre. Potrebbe non essere quello risolutivo, però la strada pare tracciata.