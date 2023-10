Daniele Rugani e la Juve, ora in sintonia, forse come mai prima d'ora. Era una storia finita, ma è ricominciata, su altre basi tecniche. E ora continuerà su altre basi economiche: tempo al tempo, ma il prolungamento di contratto (oggi in scadenza) è un'ipotesi ormai solo da formalizzare. Come? Con ingaggio dimezzato da 3 a 1,5 milioni netti, accordo di 3 o 4 anni. Lo riporta calciomercato.com.