La Juve vorrebbe costruire il proprio futuro attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino va in scadenza nel giugno 2022 e da qualche mese sono iniziati i contatti informati tra Paratici e l'agente Jorge Antun per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino. Il futuro però non è ancora deciso visto che, come riporta Tuttosport, la Joya potrebbe rientrare in alcuni discorsi di mercato in ottica scambio visto che nella prossima finestra di trattative ci sarà verosimilmente poco budget per il mercato e ci vorrà molta fantasia con gli scambi.