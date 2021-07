La Juventus e Paulo Dybala si stanno sempre più avvicinando al fatidico rinnovo di contratto. La settimana prossima potrebbe già essere quella buona. Il procuratore dell'attaccante argentino, Jorge Antun, sarà in Italia entro martedì: questo è quello che assicurano testate come Sky Sport e Corriere dello Sport. Dopo il fisiologico momento di quarantena, partirà la trattativa. La sensazione è che la società bianconera sia fortemente decisa a far valere la propria offerta da 10 milioni di euro di stipendio a stagione, senza cedere alla richiesta di 12 avanzata dal tandem Dybala-Antun.