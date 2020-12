Il rinnovo di Paulo Dybala è un caso? Negli ultimi giorni in chiave mercato non si parla d'altro, tra le parole della Joya e la replica di Andrea Agnelli. Prima dell'Atalanta Paratici ha raccontato la sua verità, una versione un po' diversa da quelle precedenti: "Sapevamo che cambiando allenatore avremmo avuto bisogno di qualche partita in più, anche per il mancato rodaggio. Dybala? Il presidente Agnelli ha chiarito la situazione attuale: con Paulo abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo investito tanto su di lui, anche come numero 10 della Juve. È un ragazzo eccezionale, supporta i nostri colori e gioca sempre anche quando non è al meglio, come quando aveva i problemi intestinali di recente e non riusciva ad allenarsi a dovere. Prossimamente incontreremo di sicuro il suo agente: era già in programma, ma per motivi anche di covid non siamo riusciti a incontrarci di persona, ed essendo un argomento molto delicato, anche per rispetto di Dybala stesso vogliamo fare tutto di persona".



Nel post-partita ha risposto anche Andrea Pirlo, che interpellato in merito ha dribblato: "Questione Dybala rinnovo, per Agnelli non è tra i primi 5? Sono questioni della società e del giocatore. Io faccio l'allenatore, alleno tutti i giocatori, Dybala è uno di questi, io penso solo al campo".