Tutto definito: Radu Dragusin sarà un giocatore della Juventus ancora a lungo. Ve l'avevamo anticipato ieri su IlBianconero.com , oggi arrivano le conferme dei quotidiani. Stando alle ultime arrivate da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri e gli agenti del difensore turco sono a un passo dall'accordo per un nuovo contratto.Dopo l'iniziale fase di stallo sul prolungamento - dovuto anche alle garanzie tecniche richieste dal ragazzo -, si erano palesate alcune società europee, molto interessate al classe 2002. Il Lipsia ci ha provato, puntando al colpo a parametro zero. Ma la Juventus ha retto l'urto e controsorpassato tutti: Dragusin, che ha esordito in Champions League, in Serie A e in Coppa Italia, allungherà l'accordo, in scadenza a giugno. E firmerà presto per cinque anni.