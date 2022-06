Alla fine, un annuncio è arrivato. No, non quello del ritorno di Paul Pogba, e nemmeno quello dell'acquisto di Angel Di Maria. La prima ufficialità del mercato estivo dellaè quella delfino al 30 giugno 2025 di Mattia, nell'aria da tempo ma non ancora messo nero su bianco. Pubblicato pochi minuti prima delle 13.00, il comunicato del club ha impiegato ben poco tempo a scatenare ledei tifosi, pronti a ironizzare sul gap evidente del mercato della Signora con quello delle rivali come l', ma anche in generale sulla scelta di puntare per altri tre anni sul "pupillo" di Massimiliano, un giocatore spesso condizionato dai problemi fisici e raramente in grado di fare la differenza. E se in tanti non esitano a parlare di "mossa insensata", accusando la dirigenza della Juve di navigare nel buio e di mettere a dura prova la pazienza dei tifosi considerando anche la scelta di aumentare i prezzi degli abbonamenti allo Stadium, ci sono anche alcuni - pochi per ora, a dire la verità - che ritengono il terzino classe 1992 un buon rinforzo per la panchina, apprezzandone la decisione di ridursi l'ingaggio pur di restare in bianconero.