Come racconta La Gazzetta dello Sport, deve essere ancora trovato un accordo per il rinnovo di Mattia De Sciglio, anche se siamo nel rettilineo finale. Secondo quanto raccolto da IlBianconero, il terzino milanese è disposto a ridursi l'ingaggio per seguire la nuova linea societaria. De Sciglio firmerebbe un triennale, quindi fino al 30 giugno 2025 addio a uno stipendio da 2,7 milioni netti l'anno, si riparte con un ingaggio da 1,5 milioni circa bonus inclusi.