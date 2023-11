La firma sul campo al momento è l’unica cosa che gli interessa, perchéè focalizzato solo sul campionato, intanto però i colloqui tra il suo agente,, e i dirigenti bianconeri continuano. Chiesa ha un contratto fino al 2025 e la Juventus vorrebbe rinnovarlo alle stesse cifre (5 milioni più bonus) per un altro anno per scongiurare il rischio di perderlo senza riuscire a incassare nulla. Un’intesa ancora non c’è e non è scontato che la fumata bianca arrivi in tempi così rapidi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.