Abbattere il peso degli ammortamenti annuali e dare respiro ai conti. Questi i motivi che stanno spingendo laad accelerare sul fronte rinnovi, tra accordi che già sono stati ufficializzati e altri per cui si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Tra questi c’è anche Federico, la situazione più complicata e delicata su cui lavorare.Come riporta calciomercato.com: “A che punto sono quindi la dirigenza bianconera e l'entourage di Chiesa? A un punto ancora di transizione. Perché con la scadenza fissata alquesto contratto non può che rappresentare una priorità assoluta. Ma allo stesso tempo rappresenta anche un capitolo differente, tutto da scoprire, una trattativa vera e complicata: non c'è solo una questione legata a costi da spalmare in questo caso, anzi. L'ultimo incontro con Fali Ramadani è infatti servito per ribadire. Serve chiarezza a livello progettuale. Quindi se ne parla, se ne riparlerà”.