Non solo Cuadrado, non solo Paulo Dybala, la Juve nei prossimi mesi dovrà affrontare anche la situazione contrattuale di Federico. "A differenza della Joya - scrive Sky Sport - si tratta di un discorso da affrontare. Il centrocampista bianconero ha un ingaggio alto (circa 4 milioni di euro), stipendio destinato solo ai titolarissimi nella nuova filosofia della società. Qualora il rendimento di Bernardeschi continui a soddisfare come in questa stagione, magari diventando un giocatore indispensabile per Allegri, allora la questione del rinnovo potrebbe avere sviluppi positivi. In caso contrario saranno fatte valutazioni diverse di carattere economico".