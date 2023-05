Angel Di Maria, quale futuro? Il suo rinnovo con la Juve ora è a rischio? Come scrive la Gazzetta, "6 milioni per un’altra stagione (sebbene con i benefici del Decreto Crescita) sono un bell’impegno per una squadra che rischia di non avere gli introiti garantiti dalla Champions". Ma non è il solo ad essere in bilico. Sì, perché anche il riscatto di Milik fa pensare la Juve, che invece continuerà con Pogba e con il suo lungo contratto. A meno che non sia lui a chiedere di andare via, il club non si opporrebbe, dice la Rosea.