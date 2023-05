È notizia di poco fa quella dello scatto del rinnovo automatico dicon la Juventus. Il difensore brasiliano infatti ha raggiunto gli obiettivi prefissati per cui il suo rinnovo è scattato in automatico. Sarà un giocatore dellaanche l'anno prossimo. La notizia però ha fatto infuriare i tifosi che hanno rilasciato parecchi commenti sui social. Quasi tutti negativi verso la Juventus e verso al gestione del contratto del brasiliano. In gallery alcune tra le migliori reazioni dopo la notizia del rinnovo.