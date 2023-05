Da tempo non è più una questione di clausola, di presenze da raggiungere.Un’altra stagione insieme, dunque, per il brasiliano e per il club bianconero.Una decisione, quella del club, che però non va giù a tanti tifosi che sono tornati alla carica sui social ieri sera. Per l’esterno una prestazione negativa, non la prima in questa stagione, e l’idea, secondo molti, che Alex Sandro sia arrivato ormai al tramonto della sua carriera.