Oltre a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, la Juventus è al lavoro per rinnovare il contratto diL'esterno colombiano è legato al club bianconero fino al, ma il prolungamento sembra ormai soltanto una formalità. L'accordo con l'agente Alessandro Lucci è già stato raggiunto e si attende soltanto il ritorno dalla vacanze del calciatore reduce dalla Copa America per la firma sul nuovo contratto. Allegri ritiene Cuadrado un giocatore fondamentale per i suoi schemi, e potrà sicuramente contare sul colombiano almeno per le prossime due stagioni.