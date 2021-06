Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, procuratore di giocatori e ormai ex dirigente della Juventus (è appena passato al Pisa) ha voluto ringraziare il club bianconero con un bel messaggio su Instagram: "Orgoglio e Gratitudine per chi ha creduto in me per 8 anni".Sotto il post sono intervenuti a commentare diversi personaggi del mondo del calcio, soprattutto legati alla Juve, come Simone Padoin, Davide Lippi, Laura Giuliani e altri.