La Juventus cercherà rinforzi per il centrocampo in estate. Stando a quanto riporta il media argentino TNT Sports piace Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 in forza attualmente al River Plate. Il club avrebbe già fissato il prezzo e si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro, cifra abbordabile per i bianconeri.