L’amaro in bocca, dopo un pareggio in extremis al Gewsiss Stadium, contro l’Atalanta. Quella punta di delusione, che il giorno dopo si respira nell’ambiente Juve, è la notizia migliore che ci potesse essere, è la conferma di un processo di ritrasformazione in corso, che scrolla di dosso gli ultimi mesi passati all’insegna della mediocrità. Sì, perché fino a qualche settimana fa, un 1 a 1 in casa della Dea, con la situazione di classifica attuale, sarebbe sembrato oro colato. Oggi, invece, c’è la consapevolezza di una nuova forza, la consapevolezza che ieri sera, con un po’ più di lucidità in zona gol, si sarebbe potuto fare il colpaccio, vincere, consolidare la posizione in zona Champions League e guardare un po’ più in alto, verso la vetta. Il colpaccio non è riuscito, e c’è delusione. Finalmente! La si assapori questa delusione, per trasformarla in determinazione e rabbia agonistica: venerdì sera c’è il Derby della Mole contro il Torino di Juric, e ne servirà parecchia.