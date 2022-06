Intervenuto ai microfoni di Przegld Sportwy, Wojcech Szczesny ha parlato anche dell'obiettivo Champions per la Juve. Ecco il suo pensiero: "Era alla nostra portata nelle prime due stagioni, poi siamo usciti con squadre contro cui non avremmo dovuto perdere. Ma questa è la Champions. I due anni senza Scudetto in Italia? Prima o poi doveva finire... Dopo 9 anni di vittorie c'è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions".