Ospite negli studi Sky, Filippoha parlato della sua esperienza alla, soffermandosi in particolare sulla stagione 1997-1998, la prima in bianconero. Ecco il racconto dell'attuale allenatore della: "Ero partito non male. In Supercoppa ho fatto doppietta, poi tripletta nel giorno dello scudetto. Il primo anno stavamo facendo il, ma abbiamo perso la finale dicon il gol di Mijatovic in fuorigioco".