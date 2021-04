1









Ieri sera nei quarti di finale di Champions League non c'è stata solo la meravigliosa partita tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, con la vittoria del Bayern che però non ha impedito il passaggio del turno del PSG. C'è stata anche la sfida tra Chelsea e Porto, che ha visto i giustizieri della Juventus vincere 1-0 grazie alla splendida rovesciata di Taremi (che aveva aperto l'ottavo contro i bianconeri col il gol-shock su "assist" di Bentancur) senza riuscire però a ribaltare il 2-0 incassato all'andata per mano dei Blues di Londra, che volano così in semifinale. Insomma, la Juve è uscita contro una squadra che al turno successivo è stata subito eliminata. I rimpianti così aumentano ancora di più.