In attesa della conferenza stampa prevista per le 14.30, in cui Agnelli presenterà il nuovo board,Sì, perché la nuova generazione bianconera, giovane e forte, punta sul mantenere la competitività sportiva ad alti livelli, ma ringiovanendo l’età della rosa e continuando a lavorare per esportare ovunque il marchio.Dei 400 milioni dell’aumento di capitale, scrive Tuttosport, 145 dovranno essere finanziati dagli azionisti (sull’inoptato, ovvero sulle quote non sottoscritte potrebbe garantire una banca) e 255 saranno garantiti dalla Exor, ovvero dalla famiglia Agnelli. Il segnale è importante perché dimostra la compattezza della famiglia, che è arrivata alla notevole somma di 590 milioni di euro versati dagli Agnelli negli ultimi quindici anni. Il secondo aumento di capitale in due anni si è reso necessario per i laceranti effetti della pandemia e sarà la base per il futuro, perché in casa Juve (Andrea Agnelli e John Elkann) non considerano ancora esauriti gli effetti della pandemia che, secondo i loro calcoli, estenderà su tre stagioni l’influsso negativo. Il calcio non è uscito dalla crisi Covid e così serve investire per non crollare. E questa è una garanzia di totale solidità del club. Come detto più volte qui su ilBianconero.com,