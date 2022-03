di Marco Amato

Un tocco di mano alquanto casuale, un episodio che, per quanto sfortunato, nell’arco dei 90 minuti può capitare. Il rigore procurato da Rabiot in Sampdoria-Juventus è l’ultimo dei problemi, perché il francese, anche contro la Sampdoria, dimostra di non riuscire a fare il salto di livello, quello che, al contrario, tutta la squadra e il reparto di centrocampo sta facendo. Piatto, senza particolari spunti. Un modo per descrivere la prestazione di Rabiot questa sera, ma che si potrebbe utilizzare per parlare della sua stagione, fin qui, se non della sua intera esperienza in bianconera. Delle sue qualità ne hanno parlato allenatori e compagni di squadra ma, fino ad oggi, non si è mai visto un picco di forma, continuità e concretezza.



Non si parli di mancanza di fiducia, perché Allegri, a Rabiot, non rinuncia mai. Il francese è primatista della rosa per contrasti riusciti; certo, non è un dettaglio e i meriti vanno riconosciuti ma, a parte questo, qual è il suo apporto alla manovra, o alle transizioni positive? Scarso, e questa sera è stata l’ennesima dimostrazione. Adesso, comincia la fase rovente della stagione, la caccia all’obiettivo quarto posto, al passaggio del turno in Champions League, alla vittoria della Coppa Italia. È il momento di alzare la tensione, il livello delle prestazioni, di dimostrare di poter competere a certi livelli. È ora, per Rabiot, di cambiare marcia, perché il rischio che il talento di cui tanto si è parlato rimanga inespresso, a questo punto, diventa molto alto.