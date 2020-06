Un'attesa insolita, la rincorsa incerta, il tiro alle stelle. Il rigore sbagliato da Danilo resterà senz'altro una delle immagini per le quali si ricorderà la (brutta) finale di Coppa Italia di ieri sera: una conclusione dal dischetto davvero incomprensibile - così come in pochi hanno capito la scelta di far battere un rigore proprio a lui - che ha contribuito alla vittoria del Napoli ai danni della Juve. Sui social sono stati scomodati paragoni importanti: c'è chi ha accostato il brasiliano all'azzurro Simone Zaza e alla sua celeberrima figuraccia a Euro 2016. Ma almeno lui in uno Juve-Napoli (dello stesso anno) fece la differenza...