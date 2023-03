Laè sempre più al completo, o "vera" che dir si voglia. Il ritorno in campo di Paulnel derby contro il Torino - a 351 giorni dall'ultima presenza in una gara ufficiale e 2.481 giorni dopo l'ultima presenza con la maglia bianconera - ha chiuso una sorta di cerchio per Massimiliano, che per la prima volta in stagione non solo si è trovato a disposizione tutte le sue "stelle", considerando anche Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Angel Di Maria, ma ha potuto ammirare anche (quasi) tutto il centrocampo sognato in estate, escludendo Manuelche però non era in panchina "solo" per una squalifica e Fabio, ai box ma ormai pronto al rientro.Ottime notizie, insomma. Soprattutto perchè all'orizzonte c'è il big match contro la, in vista del quale il tecnico livornese - salvo defezioni improvvise - avrà davvero l'imbarazzo della scelta se si pensa che tra i giocatori arruolabili c'è anche Enzo, il giovane a cui ieri, un po' a sorpresa, ha voluto dare una chance dal primo minuto escludendo Leandro. Suona quasi strano nella Juve attuale, ma questa volta lo si può dire: beata abbondanza! E adesso sorge spontanea anche una domanda:Tempo qualche giorno e la domanda avrà una risposta. Ma la scelta, a occhio, si preannuncia non facile.