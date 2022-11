Si torna a respirare una pò di aria fresca in casa, nonostante la sconfitta di Champions contro il Psg che ha segnato quello che è stato il peggior cammino europeo nella storia dei bianconeri. Sono però emersi segnali importanti, soprattutto dal punto di vista mentale e nel modo in cui è stata approcciata la gara contro i transalpini, quasi sempre in balia del gioco dei bianconeri. Ma notizie positive arrivano anche dall'infermeria, che per il derby d'Italia contro l'Inter svuoterà i posti occupati ora da Bremer,e Vlahovic, con quest'ultimo che dovrebbe ritrovare la titolarità dal primo minuto.- Ma soprattutto, ci sarà modo di osservare meglio le condizioni di quello che è stato senza ombra di dubbio il calciatore più atteso da tutta la tifoseria juventina. Il riferimento va ovviamente a, il quale ha ritrovato il terreno verde nell'ultimo quarto d'ora del match contro il Psg, in cui è apparso molto motivato e determinato sin dalle prime battute. In molti però si stanno interrogando su come cambierà la Juve ora che la corsia di sinistra sembra essere finalmente al completo., non del tutto banali. Il problema però non si pone, anzi, potrebbe mutarsi in un. Già, in primis perchè l'ex viola può agire, ma soprattutto bisogna prendere in considerazione la forte ipotesi che Kostic possa essere identificato comedall'allenatore livornese, risolvendo dunque quello che ad oggi sembra essere un problema, solo apparente però.