"3 settembre 1989. Sono ormai passati 34 anni dalla tragica scomparsa di Gaetano Scirea, ma il ricordo del capitano bianconero resta fortissimo nei cuori di tutti i tifosi.Gentleman dentro e fuori dal campo, esempio di vita, icona juventina e pilastro indiscusso della Nazionale italiana. Non bastano gli aggettivi e le parole per descrivere Gaetano, capace di costruire una carriera splendida, ricca di trofei e senza mai ricevere una espulsione sul campo.Quattordici stagioni con la maglia della Juventus come seconda pelle, oltre 500 presenze con 32 gol segnati, 7 Scudetti conquistati e una serie di coppe europee che lo rendono uno dei giocatori più vincenti nella storia del nostro Club.Le 78 apparizioni in Nazionale e la Coppa del Mondo vinta al fianco dell'amico e capitano azzurro Dino Zoff sono l'espressione massima di quanto sia riuscito a rappresentare sul campo nel suo lungo percorso calcistico.Anche oggi ricordiamo l'uomo prima del giocatore, Gaetano è e resterà per sempre l'emblema dei valori bianconeri.Ci manchi, capitano!"Il ricordo della Juventus ul proprio sito ufficiale.