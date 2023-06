DaSei anni. Sono passati sei anni da quel 3 giugno 2017 quando una serata di condivisione e sport si trasformò in una tragedia.Era il giorno della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid e migliaia di tifosi bianconeri si erano ritrovati davanti ai maxischermi di piazza San Carlo per assistere alla partita.Doveva essere una semplice serata di calcio, ma purtroppo diventò una notte prima di paura e poi tragica per la morte di due persone. Quella sera, a seguito del panico e del tumulto fra la folla, persero la vita Erika Pioletti e Marisa Amato.Per commemorare la loro memoria, questa mattina (sabato 3 giugno 2023) alle ore 10:00 si è tenuta la cerimonia in piazza San Carlo - con la presenza tra gli altri anche del gonfalone della Juventus - durante la quale è stata deposta una corona di fiori da parte del Club: un simbolo per mantenere vivo il ricordo di Erika e Marisa e per stringersi in un caldo e forte abbraccio alle loro famiglie.