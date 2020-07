Tutto pronto per il ricambio generazionale. E i primi nomi sono i 'soliti', ma quei soliti che stravolgerebbero la squadra. Parliamo di Federico Chiesa, parliamo soprattutto di Nicolò Zaniolo: difficilmente si affacceranno entrambi nel mondo bianconero, però nelle idee juventine ci sono specialmente loro. Un processo di ringiovanimento in cui figurano già De Ligt (nato nel 1999), poi Demiral (1998) e Rabiot (1995).



NUOVI NOMI - A breve arriverà un 2000 come Kulusevski, poi Arthur è figlio del 1996. Insomma, il percorso è tracciato. E vedremo quale sarà il destino di Luca Pellegrini, annata 1999, quest'anno in prestito al Cagliari. Quest'ultimo potrebbe essere un altro tassello del ricambio generazionale, come alternativa di Alex Sandro. Inter permettendo, ci sarebbe Emerson Palmieri. Classe 1994.