Quello di Antoniocontinua a restare un nome caldo in orbita. Lo racconta calciomercato.com:"E da qualche settimana a questa parte il nome di Antonio Conte è tornato ad essere più di una suggestione nell'ambiente torinese. I rumors su un riavvicinamento in termini di rapporti personali con Agnelli e con la famiglia Elkann, una parte del tifo juventino disposto a mettere da parte il bruciante ricordo del suo turbolento ed improvviso addio nell'estate 2014 e la nebuolosa situazione contrattuale del tecnico salentino col Tottenham rendono questa storia sempre più avvincente e dagli esiti imprevedibili. Del resto in casa Spurs, da settimane, sembra che non si possa o debba parlare di altro che del futuro dell'allenatore italiano. Col diretto interessato che ogni settimana si prodiga in acrobazie verbali per sviare sull'argomento".