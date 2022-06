Luis Campos incontra Max Allegri e il mercato non può che essere al centro di tutto. Smentite e nuvole di fumo intorno a una foto, quella di ieri, che ha suscitato molto scalpore. Si è parlato anche di presente e della volontà del Psg di portarlo a Parigi, con un secco no grazie da parte dell'allenatore. Motivi economici? Non bastano. Come racconta la Gazzetta dello Sport, "il dirigente del Paris Saint Germain nei contatti precedenti aveva presentato offerte principesche dal punto di vista economico: un triennale da 12 milioni netti a stagione. Gli argomenti economici, però, non hanno funzionato. Max un anno fa ha fatto una vera e propria scelta di vita, rinunciando in quell’occasione ad un contratto altrettanto ricco del Real Madrid. E ora si dimostra coerente". Ma la stagione in arrivo è decisiva.