Nella giornata di oggi si sarebbe dovuto svolgere l'incontro chiave per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. La società bianconera avrebbe poi chiesto all'agente della Joya Jorge Antun di rinviare questo incontro. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport di oggi Dybala avrebbe interpretato questo rinvio come l'intenzione da parte della Juventus di non rinnovare il contratto. L'argentino si prepara a guardarsi intorno e a valutare eventualmente altre offerte.