Come racconta Tuttosport, in un certo senso, Allegri le scelte di formazione le aveva fatte anche pensando al futuro. La formazione scesa in campo pareva persino imbastita quale casting in vista della prossima stagione. Quasi che il tecnico bianconero volesse mettere alla prova i giocatori in bilico, sotto esame, in equilibrio - sottile - tra una riconferma e una cessione.