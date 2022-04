Come racconta La Gazzetta, dello Sport, l’adduttore di Juan Cuadrado ha alzato bandiera bianca nell’ultimo allenamento per un affaticamento, e si aggiunge così a una lista degli indisponibili già discretamente lunga, che comprende Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Locatelli e Arthur. Non solo: per la partita non è al top neppure Danilo (problemi a un piede), che però vista l’emergenza sarà costretto a stringere i denti per dare una mano in mediana ancora da play