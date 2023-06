Come raccontato nella giornata di ieri è andato in scena un incontro a Milano tra Allegri e la Juventus, con anche Manna presente per parlare del futuro e aggiornarsi sulle mosse di mercato. Sky Sport ha svelato un retroscena sul tecnico bianconero, che è apparso molto carico e voglioso di ripartire, condividendo il piano della società.