Come racconta La Gazzetta dello Sport, il messaggio di Chiellini sul taglio degli stipendi si chiudeva con la richiesta ai compagni di squadra di esprimersi nel giro di pochi giorni su una delle tre opzioni. Non tutti erano d’accordo, ci fu qualche resistenza, in particolare tra gli stranieri. Vinse la maggioranza e passò la proposta B, che dava più garanzie ai giocatori anche in caso di sospensione della A.